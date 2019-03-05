عادل عبد المهدي يؤكد على ضرورة مساعدة الشعب الفلسطيني

2019/03/04 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إن العراق يمتلك حضورا قويا في المنطقة بما يمكنه من المساعدة في تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.

وقال عبد المهدي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يزور بغداد،ان العراق يمتلك حضورا في المنطقة بما يمكنه من مساعدة فلسطين”.ومن جهته أَطلَع عباس رئيس الوزراء على تطورات الأوضاع في فلسطين، والممارساتِ الاجراميةِ لقوات الكيان الصهيوني والتي كان آخرُها الاستيلاءَ على المبالغ المخصصة لرعاية عائلات الشهداء والأَسرى الفلسطينيين.

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