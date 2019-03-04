لافروف: روسيا مستعدة لاستضافة حوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين دون شروط مسبقة

2019/03/04 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، إن بلاده مستعدة لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في موسكو، لبدء حوار دون شروط مسبقة.وجاء هذا العرض الجديد للحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مؤتمر صحفي جمع لافروف مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عقب لقائهما في الدوحة.وأكد وزير الخارجية الروسي "استعداد بلاده لاستقبال عباس ونتنياهو لحوار دون شروط مسبقة"، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.وفيما يتعلق بزيارة نتنياهو إلى روسيا، قال لافروف "بالطبع ناقشنا خلال هذه الزيارة الأوضاع بالنسبة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية".وأردف "نحن أكدنا مرارا، موقفنا المطروح عن اهتمام روسيا بتجاوز الطريق المسدود في هذه التسوية بأسرع وقت ممكن".وحول التسوية السورية، أشاد لافروف بدور المبعوث الأممي إلى سوريا، والاتصالات في إطار رباعية روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا.وأضاف أنه في "ظل وجود مثل هذه الشبكة المتشعبة من الاتصالات التي يجب ويمكن أن تؤدي إلى إنجاح جهود التسوية السورية، لا داعي لخلق مجموعة أخرى".وأوضح "لا أرى حاجة لتشكيل أي مجموعات عمل حول سوريا..هناك صيغة أستانا المتعارف عليها من قبل الجميع".

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