2019/03/04 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرميثي: لدينا خطط واضحة لدعم الاتحادات الوطنية و منها العراق ومساعدته لإكمال ملف رفع الحظر عن العاصمة بغداد

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