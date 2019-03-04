محكمة السليمانية:الإفراج عن شاسوار عبد الواحد بكفالة

2019/03/04 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفرجت محكمة السليمانية اليوم الاثنين، عن رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد، الاثنين، بكفالة.

وقال محامي عبد الواحد في تصريح صحفي، إن “محكمة السليمانية قررت الإفراج عن رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد، بكفالة وذلك بعد يوم من اعتقاله بتهمة الهجوم على موظفي الدولة.وكانت القوات الامنية في السليمانية اعتقلت في وقت سابق اليوم، أكثر من 80 شخصا من مناصري حراك الجيل الجديد بينهم إثنان من قياديي الحراك، هم كل من مدير العلاقات العامة في حراك الجيل الجديد آرام سعيد والمسؤول الاعلامي للحراك ريبوار عبدالرحمن.كما اعتقلت طاقمين من كوادر قناة NRT المتواجدين قرب محكمة السليمانية، بالاضافة إلى إعتقال عدد من المناصرين لحراك الجيل الجديد كانوا قرب مبنى محكمة السليمانية وهم بصدد التحقيق في ملابسات اعتقال رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، لكن تم اعتقالهم من قبل القوات الامنية.وكان تحالف الإصلاح والإعمار، أعرب اليوم الاثنين، عن استغرابه الشديد من اعتقال القيادي في التحالف شاسوار عبدالواحد، رئيس حراك الجيل الجديد، وعدد من أنصار حركته، وطالب بإطلاق سراح عبد الواحد وجميع المعتقلين معه.





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