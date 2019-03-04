2019/03/04 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عنوان الخبر المرسل:محاولة اعتداء على نقيب المحامين العراقيين من قبل مرشحي النقابةhttp://www.skypressiq.net/l/41860

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاولة اعتداء على نقيب المحامين العراقيين من قبل مرشحي النقابة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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