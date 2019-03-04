2019/03/04 | 13:36

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عنوان الخبر المرسل:الايزيديين للفياض: انتوا جايبين النه الحرامية وهذا اليمك باع الايزيديات بالملايينhttp://www.skypressiq.net/l/41859

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الايزيديين للفياض: انتوا جايبين النه الحرامية وهذا اليمك باع الايزيديات بالملايين) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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