2019/03/04 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين، وبالتنسيق مع وزارة التجارة "دائرة تطوير القطاع الخاص" قسم التدريب التجاري، دورة تدريبية خاصة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تنظم دورة تدريبية خاصة بقانون تاسيس الشركات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تنظم دورة تدريبية خاصة بقانون تاسيس الشركات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).