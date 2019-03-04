المباشرة بتوطين رواتب الحشد الشعبي في هذه المحافظة

2019/03/04 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت "الغدير"نسخة منه، أن "المديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي باشرت بإجراءات توطين رواتب مقاتلي الحشد الشعبي في قاطع عمليات نينوى".يذكر ان المديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي باشرت في "26 شباط الماضي" بتوطين رواتب مقاتلي سرايا الدفاع الوطني في الحشد الشعبي.وكانت مديرية المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي أعلنت في وقت سابق، عن وصول نسبة انجاز توطين رواتب منتسبي الحشد الشعبي الى 30%، مؤكدة أن جميع معلومات المنتسبين خاضعة للسرية والحصانة الامنية الالكترونية.انتهى.م ك

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