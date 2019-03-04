الجمارك تضبط كمية ادوية قادمة من مطار دبي

2019/03/04 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للهيئة تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، ان" السلطات الجمركية في مطار بغداد الدولي حجزت حقيبتين مملوءتين بأدوية بشرية قادمة عبر خطوط شركة فلاي دبي".واضاف البيان، ان" الحقيبتين وردت بدون مسافر وأودعت الحقيبتين في قسم المفقودات لمدة ٣٠ يوم يتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقأ للضوابط والتعليمات النافذة".انتهى..م.ر

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