بالفيديو .. شجار عنيف داخل نقابة المحامين العراقيين

2019/03/04 | 13:39

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متابعة -عراق برس-4آذار/ مارس: اندلع شجار داخل نقابة المحامين العراقيين، اليوم الاثنين ، بين أعضاء مجلس النقابة وبعض المرشحين في انتخابات للنقابة، وسط أنباء عن تطور الشجار إلى إطلاق نار.

وقالت النقابة، في منشور على صفحتها الرسمية في ”فيسبوك“، إن ”المرشحين في انتخابات النقابة المبطل ترشيحهم وأعضاءها، قاموا صباح اليوم، بمحاولة الاعتداء على نقيب المحامين العراقيين، وأعضاء مجلس النقابة“، مضيفاً أن الشجار اندلع بسبب إبطال ترشيحهم (المرشحين) وفق قانون اجتثاث البعث“.

فيما نقل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تطور الشجار داخل مبنى نقابة المحاميين العراقيين، إلى إطلاق نار، فيما لم تنفِ النقابة ذلك أو تؤكده“.

وتستعد نقابة المحامين العراقيين إلى إجراء انتخاباتها الدورية من أجل اختيار نقيب المحامين، وكذلك أعضاء مجلس النقابة.



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