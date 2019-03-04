المعموري يوضح حقيقة الاسماء المتداولة لمنصبي الداخلية والدفاع

2019/03/04 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد القيادي في تحالف سائرون النائب برهان المعموري، الاثنين، أن الكتل السياسية لم تتوصل لغاية الان لتسمية شخصيات معينة لوزارتي الدفاع والداخلية، مشيرا إلى أن جميع الأسماء التي تم طرحها عبر وسائل الإعلام مجرد تسميات لم يتم التوافق بشأنها.وقال المعموري في تصريح صحفي، إن “المشاورات مستمرة بين الكتل السياسية بتقديم شخصيات خارج العملية ...

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