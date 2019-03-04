وزير العمل يبحث مع النائب احمد الجربا التعاون في تحقيق الزيارات الميدانية للاسر الفقيرة بمحافظة نينوى

2019/03/04 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان اليوم الاثنين، مع عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى احمد الجربا امكانية التعاون في اجراء الزيارات

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