“أنكر” تُطلق قاعدة شحن لأجهزة أبل المحمولة

2019/03/04 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت شركة “أنكر” عن اطلاق قاعدة الشحن PowerWave+ الجديدة، التي تتيح شحن الهاتف الذكي أبل آي فون والساعة الذكية أبل ووتش في آن واحد.وذكرت الشركة ان ” قواعد الشحن المخصصة لعدة أجهزة تمثل تحديات كبيرة للشركات المنتجة، حيث يجب أن تتم عملية الشحن في كل نقطة من قاعدة الشحن، فبجانب النطاق المخصص لشحن […]

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