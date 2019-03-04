برهم صالح يستقبل نظيره الفلسطيني ببغداد

2019/03/04 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استقبل رئيس الجمهورية اليوم الاثنين، نظيره الفلسطيني.

وقال مصدر، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل نظيره الفلسطيني محمود عباس في قصر السلام ببغداد”.

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