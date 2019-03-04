إتلاف كمية من الفطر المستورد في مركز الشيب الجمركي

2019/03/04 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت هيئة الجمارك، اليوم الاثنين، إتلافها كمية من الفطر المستورد في مركز الشيب، ضمن حملة حماية المنتج الوطني.





وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “السلطة المركزية في مركز جمرك الشيب الحدودي قامت بإتلاف ارسالية لمحصول الفطر المستورد الممنوع من قبل وزارة الزراعة”، لافتة الى ان “الحملة تأتي من أجل حماية المنتج الوطني”.

وأوضح البيان، ان “عملية الاتلاف تمت بالاستناد إلى قرارات وزارة الزراعة في منع استيراد المحاصيل الزراعية والتي منعت مؤخراً، وهي محاصيل الطماطم، البرتقال، الخس، الذرة الصفراء، الفطر، لوفرة المنتوج المحلي للبلد”.

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