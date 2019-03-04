بالوثيقة.. القضاء يعيد مدير عام كهرباء الجنوب الى منصبه

2019/03/04 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..القضاء يعيد مدير عام توزيع كهرباء الجنوب محمد عبد الامير الى منصبه.

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