إيران: لا توجد لدينا قوات عسكرية في سوريا

2019/03/04 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت إيران، اليوم الاثنين 4 مارس/آذار، أنه لا توجد لديها أي قوات عسكرية أو معسكرات في سوريا.

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