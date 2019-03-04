2019/03/04 | 13:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكدت إيران، اليوم الاثنين 4 مارس/آذار، أنه لا توجد لديها أي قوات عسكرية أو معسكرات في سوريا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: لا توجد لدينا قوات عسكرية في سوريا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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