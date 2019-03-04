شاهد اللقطة المفاجئة خلال المباراة... الرجاء المغربي يهدد بالانسحاب من الكونفيدرالية

2019/03/04 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مباراة نهضة بركان المغربي ومواطنه الرجاء البيضاوي، التي أقيمت أمس ضمن منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، سلوكا نادرا وطريفا.

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