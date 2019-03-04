الكرملين يأمل بالاتفاق قريبا على مكان وموعد القمة الروسية الكورية الشمالية

2019/03/04 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين 4 آذار/مارس، عن أمل بلاده بتحديد موعد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مؤكدا أن روسيا وكوريا الشمالية على اتصال دائم عبر القنوات الدبلوماسية للاتفاق على القمة.

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