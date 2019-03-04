محق داعش… إنجاز إنساني

2019/03/04 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخوض قوات سوريا الديمقراطية ” قسد” آخر معاركها مع تنظيم داعش الإرهابي، حيث تضيق الخناق علىه، إن القوات تتوقع “معركة حاسمة

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