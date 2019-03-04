الشرطة الاتحادية: العثور على عبوات نمساوي ومواد متفجرة في كركوك

2019/03/04 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الاثنين، العثور على كدس من العتاد والمواد المتفجرة في قرية المحمودية التابعة لمحافظة كركوك.

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