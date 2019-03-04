المنتجات النفطية تجهز طيران الجيش والقوة الجوية بـ 5 ملايين لتر من وقود الطائرات

2019/03/04 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهزت شركة توزيع المنتجات النفطية القواعد الجوية والمفارز الفنية التابعة لها بما يقارب من (5) ملايين لتر من منتوج وقود الطائرات وذلك عن طريق الدفع بالآجل ، ضمن خطط الشركة لتوفير وتجهيز كافة إحتياجات القوات العسكرية الجناح الحامي لأرض البلاد بأنواع الوقود اللازم .وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية كاظم مسير ياسين في […]

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