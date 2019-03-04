القوات المشتركة تنفذ عملية استباقية في عمق بادية النجف

2019/03/04 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت القوات المشتركة ، اليوم الاثنين، عملية استباقية مشتركة في عمق بادية النجف.وذكر بيان للحشد الشعبي ” ان قوة من الحشد الشعبي وبالاشترك مع القوات الامنية نفذت، اليوم، عملية أمنية استباقية في عمق بادية النجف امتداداً مع الخط الاستراتيجي ، مشيرا الى أن العملية شملت تفتيش المزارع والمقالع والعجلات في المنطقة المستهدفة بالعملية، مؤكدا، […]

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