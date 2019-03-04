المديرية المالية في الحشد الشعبي تباشر بتوطين رواتب مقاتلي قاطع عمليات نينوى

2019/03/04 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت المديرية المالية في الحشد الشعبي، الاثنين، بتوطين رواتب مقاتلي قاطع عمليات نينوى.وقال موفدنا، إن المديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي باشرت بإجراءات توطين رواتب مقاتلي الحشد الشعبي في قاطع عمليات نينوى.يذكر ان المديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي باشرت في (26 شباط الماضي) بتوطين رواتب مقاتلي سرايا الدفاع الوطني في الحشد الشعبي....

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