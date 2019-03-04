الاستخبارات العسكرية:اعتقال الارهابي الملقب بـ”ابو سراقة” مسؤول تجنيد الاطفال بداعش في هيت

2019/03/04 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 7 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 29 وبعملية نوعية نفذت استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة من الاطاحة بمسؤول تجنيد الاطفال لدى عصابات داعش الارهابية والملقب ( ابو سراقة ) بعد نصب كمين محكم له والقبض عليه في قضاء هيت بالانبار .

وذكر بيان للاستخبارات تلتقه وكالة صدى، ان “هذا الارهابي متهم بتجنيد العديد من الاطفال عن طريق اغرائهم وتضليلهم، وهو احد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب”.

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