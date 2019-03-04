الكعبي يؤكد ان الإسراع في محاربة الفساد سيحرك عجلة الإقتصاد ويتعهد باقرار منظومة تشريعات لحفظ الحقوق والحريات في البلاد

2019/03/04 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد حسن كريم الكعبي عضو هيئة رئاسة مجلس النواب ” ان الإسراع في محاربة الفساد سيحرك عجلة الإقتصاد إلى امام ويدفع بالمزيد من الشركات الأجنبية ” الرصينة ” واعتماد مبدأ ” التنافس ” للحضور في العراق ، موضحا ” ان اهم اولويات مجلس النواب خلال دورته الحالية هو اقرار القوانين التي تساهم في إنهاء حقبة […]

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