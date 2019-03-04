المنتجات النفطية تجهز طيران الجيش والقوة الجوية بخمسة ملايين لتر من وقود الطائرات

2019/03/04 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]جهزت شركة توزيع المنتجات النفطية القواعد الجوية والمفارز الفنية التابعة للها بما يقارب من خمسة ملايين لتر من منتوج وقود الطائرات وذلك عن طريق الدفع بالآجل، ضمن خطط الشركة لتوفير وتجهيز كافة إحتياجات القوات العسكرية الجناح الحامي لأرض البلاد بأنواع الوقود اللازم.

وقال مدير عام الشركة، كاظم مسير ياسين، في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أن "الشركة قد أصدرت أمراً تجهيزياً يقضي بتجهيز قيادات القوة الجوية وطيران الجيش بمنتوج وقود الطائرات نوع [jp8] وفق الكميات التي تطلبها تلك الجهات".وأكد، أن "تجهيزهم يكون بنظام الدفع بالآجل وذلك حسب توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمنحهم الأهمية الكبيرة وإسنادهم لوجستياً لغرض تأدية واجباتهم الأمنية والعسكرية".بدوره فصّل مدير هيأة التجهيز في شركة التوزيع بأن عدد القواعد الجوية المجهزة بلغت ثمانية قواعد جوية هي [الأسد، الحبانية، بلد، الكوت، التاجي، القيارة، الشهيد محمد علاء، الشعيبة]".وأوضح، أن "ملاكات الشركة قد خصصت من أسطولها الناقل آليات لنقل منتوج وقود الطائرات الى القواعد الجوية" مؤكداً بان "عملية التجهيز مستمرة لدعم الجهد العسكري".يذكر أن شركة التوزيع تواضب على تجهيز أنواع المشتقات النفطية لقواتنا الأمنية بكافة صنوفها والى قوات الحشد الشعبي الأبطال بالإضافة تقديم التسهيلات والمساعدات اللوجستية لدعم جهودهم الحربية المتواصلة.

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