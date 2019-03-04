المالية تدرس قراراً جديداً يخص ذوي الدخل المحدود

2019/03/04 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، عن رفع دراسة الى رئيس الوزراء لتخفيض حجم الضرائب المستحصلة من ذوي الدخل المحدود، متوقعة استحصال 5 ترليونات دينار قيمة الضرائب خلال 2019.وقالت رئيسة الهيئة العامة للضرائب بالوزارة ناجحة عباس علي في تصريح صحفي، إن “الهيئة مستمرة بتنفيذ خطتها الموضوعة لغاية العام 2023 التي تقضي بتخفيض الضريبة لذوي الدخول المحدودة وخاصة المشمولين بفقرة (دخل المهن والاعمال الحرة)”.

وأضافت، أن “تخفيض حجم الضريبة لايشمل الموظفين، لان هذه الشريحة من المفترض أن تفرض الضريبة على الراتب الكلي وليس على الاسمي كما هو حاصل حاليا”.

وبينت علي، انه “تم تشكيل لجنة مشتركة فيها ممثلون عن اقليم كردستان والهيئة العامة للضرائب الاتحادية، وتمت المباشرة بتوحيد التعامل بالنسبة الضريبية نفسها”، مشيرة الى أن “خطة الهيئة تقضي باستحصال مبالغ ضريبية تتجاوز الخمسة ترليونات دينار للعام الحالي”.

تحرير: سارة رعد

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