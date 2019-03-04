شجار وعراك بالأيدي في نقابة المحامين .. خبير قانوني يروي التفاصيل الكاملة

2019/03/04 | 13:54

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بغداد- العراق اليوم:

كشف الخبير القانوني أمير الدعمي اليوم الاثنين، ملابسات ما حصل في نقابة المحامين التي عقدت اجتماع...





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