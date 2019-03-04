الافراج عن شاسوار عبد الواحد بكفالة

2019/03/04 | 13:54

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بغداد- العراق اليوم:

أعلن محامي رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد، الاثنين، ان محكمة السليمانية قررت اطلاق سرا...





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