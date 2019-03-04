واع تنشر مؤشرات تداول سوق العراق للأوراق المالية اليوم الاثنين

2019/03/04 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1.بلغ عدد الاسهم المتداولة (510,313,851) سهما.

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