صور| مصر تفرج عن المصور الصحفي شوكان

2019/03/04 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري كل من مصر وفرنسا تدريبا جويا مشتركا يستمر لعدة أيام، لدعم وتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

وصل إلى إحدى القواعد الجوية المصرية، الأحد، تشكيل من الطائرات المقاتلة طراز «رافال» الفرنسية، للمشاركة في التدريب.

وبدأ التدريب بعقد عدد من المحاضرات النظرية لمرحلة ما قبل الطيران، لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة من الجانبين.

واشتمل التدريب على تنفيذ العديد من طلعات القتال الجوي المشترك، والتدريب على مختلف أساليب القتال الجوي، لصقل مهارات مجموعات القيادة والسيطرة، وتخطيط وإدارة العمليات الجوية بكفاءة عالية.

كما تضمن التدريب الإعداد والتخطيط لتنفيذ عملية جوية مشتركة للدفاع عن الأهداف الحيوية ومهاجمة عدد من الأهداف المعادية وتدميرها.

وأشاد الجانب الفرنسى بما وصلت إليه الأطقم المصرية من تدريب فني وعملي راق على مقاتلات الرافال، بما يعكس قدرة وكفاءة الطيارين المصريين والأطقم الجوية على التعامل مع أحدث المقاتلات في توقيت قياسي.

يذكر أن التدريب يعد الأول من نوعه لمقاتلات «الرافال» متعددة المهام بما يعكس قدرة الجانبين على تنفيذ عمل جماعى مشترك لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وحضر مراحل التدريب قائد القوات الجوية المصرية ونائب السفير الفرنسي والملحق العسكري الفرنسي.

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