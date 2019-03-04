ارتفاع أسعار المنتجين في منطقة اليورو خلال يناير

2019/03/04 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أسعار المنتجين في منطقة اليورو خلال شهر يناير الماضي، وسط صعود أسعار الطاقة للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر الماضي.





وكشفت بيانات صادرة عن "يوروستيت"، اليوم الاثنين، أن أسعار المنتجين داخل منطقة اليورو سجلت زيادة بنحو 0.4% في الشهر الأول من العام الجاري على أساس شهري وفقاً للتوقعات، مقابل هبوط بنحو 0.8% في ديسمبر السابق له.





أما على أساس سنوي، فإن أسعار المنتجين داخل منطقة اليورو ارتفعت بنحو 3% خلاال يناير الماضي مقابل نفس الفترة من 2018.





وأوضحت البيانات أن أسعار الطاقة في منطقة اليورو زادت بنسبة 0.4% في مقابل هبوط بنحو 2.7% في ديسمبر السابق له.





وفيما ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية في يناير الماضي بنحو 0.6%، بعد أن شهدت استقراراً لمدة شهرين على التوالي.





وعلى صعيد دول المنطقة، فإن أسعار المنتجين في اليونان زادت بنحو 1.1%، بينما صعدت بنحو 0.4% في ألمانيا، فيما ارتفعت في إسبانيا بنسبة 0.3%.





وبحلول الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.1340 دولار.





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