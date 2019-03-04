محدث.. أسعار الذهب تتراجع 10 دولارات مع تطورات تجارية

2019/03/04 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتفقد أكثر من 10 دولارات، مع استقرار الدولار وسط ترقب التطورات التجارية العالمية.





وبحلول الساعة 10:02 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.8% إلى 1288.90 دولار للأوقية، لتفقد 10.30 دولار.





وعند تسوية يوم الجمعة الماضي فقد المعدن الأصفر 16.90 دولار، مسجلاً أسوأ تسوية في 5 أسابيع.





كما انخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.4% ليصل إلى 1287.94 دولار للأوقية

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 96.534.





ويتفاءل المستثمرون بإمكانية توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري، خاصة بعد التقارير الصحفية التي أفادت بأن الجانبين الصيني والأمريكي على اقتناع بأن المحادثات تقدمت إلى نحو بعيد بما يسمح أن يلتقي رئيسا الدولتين في 27 مارس الجاري.





وفي نهاية الشهر الماضي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد فترة الهدنة التجارية لبلاده مع الصين والتي تقتضي وقف تنفيذ التعريفات الجمركية، حيث كان مقرراً لها أن تنتهي بحلول 1 مارس.





ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.





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