2019/03/04 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..تواصلت في البحرين، التظاهرات الاحتجاجية، ضد التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، ورفض لكل مساعي الحكام العرب العملاء.وقال تيار الوفاء الاسلامي في بيان تلقى /الانصار/ نسخة منه انه “بعد موجة الإحتجاجات التي شملت مختلف المناطق في البحرين، وتنوعت بين مسيرات وحرق لعلم الكيان الصهيوني الغاصب ووقفات ثورية وقطع للطرقات، استمر البحرانيون في رفع صوت الرفض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تجدد الاحتجاجات البحرينية المناهضة للتطبيع مع الصهاينة : “غير معنيين بما يقوم به الطاغية حمد” alansaar.

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