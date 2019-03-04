قاسمي: التعاون الايراني السوري احبط كل المخططات الغربية

2019/03/04 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن مخططات كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد سورية لن تتحقق أبدا.وقال قاسمي في لقاء تلفزيوني إن “طبيعة هذا الكيان ومخططاته واضحة جدا والأمر ليس بالجديد فقد عمل هذا الكيان خلال العقود المنصرمة من أجل إيجاد الفرقة في العالم الإسلامي” مشيرا إلى أن التعاون البناء بين إيران […]

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