امانة بغداد:رفع الكتل الكونكريتية وفتح زقاق مغلق منذ العام ٢٠٠٤ بمنطقة المنصور

2019/03/04 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن رفع الكتل الكونكريتية وفتح زقاق مغلق منذ العام ٢٠٠٤ يضم سفارات اجنبية في منطقة المنصور ببغداد. وقالت الامانة في بيان تلتقه وكالة صدى، إن كوادرها “رفعت الكتل الكونكريتية وفتحت الزقاق 1 ضمن المحلة 609 في المنصور وسط بغداد”. وبينت الامانة ان “الزقاق يحتل أهمية كبيرة خصوصا وأنه يضم عدداً من السفرات منها الجيكية والإسبانية والكرواتية والموريتانية وعدد من مقرات الشركات الامنية”. واشارت الامانة الى “مباشرة كوادرها بحملة لتنظيف ورفع النفايات عن الزقاق خصوصا وانه مغلق منذ سنة 2004”.

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