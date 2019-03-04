2019/03/04 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، الاثنين، أن اتحاده سيمنح صوته في انتخابات رئاسة الاتحاد الاسيوي لمن يخدم الكرة العراقية.وقال مسعود في ؤتمر صحفي بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية، محمد خلفان الرميثي، ووزير الشباب والرياضة احمد العبيدي، وحضرته / المعلومة/ إن “العراق يرحب بجميع المرشحين لرئاسة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ومن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسعود: صوتنا في انتخابات آسيا سيذهب لمن يخدم الكرة العراقية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسعود: صوتنا في انتخابات آسيا سيذهب لمن يخدم الكرة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).