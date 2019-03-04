وزارة التجارة العراقية تناقش أسباب تأخر المشاريع

2019/03/04 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ترأس وزير التجارة محمد هاشم العاني، اجتماعا للكادر المتقدم في الوزارة لمناقشة إجراءاتها في موضوع تطبيق البرنامج الحكومي في توقيتات محددة وأسباب تأخر بعض المشاريع .





وأكد الوزير العاني خلال الاجتماع، على ضرورة اتخاذ خطوات عملية في تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي خلال الفترة الزمنية المحددة.





وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إن الاجتماع شهد عرض نسب إنجاز المهام المكلفة بها تشكيلات الوزارة في الدوائر والشركات، وأسباب التلكؤ في بعض المشاريع والمعوقات وسبل علاجها.





وأشار البيان إلى عقد اجتماعات دورية متواصلة مع المدراء العامون المعنيين في مواقع المسؤولية على أن تعد تقارير أسبوعية وحسب ما مطلوب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.





وأضاف البيان أن الاجتماع تناول أيضا ملف البطاقة التموينية وما يتضمنه من أولويات مهمة لعلاقته بحاجات المواطنين وإنشاء مخازن جديدة للمواد الغذائية في ضوء التطورات الحاصلة، بالإضافة إلى إنشاء سايلوات جديدة لاستيعاب محصول القمح المتوقع تسويقه من قبل الفلاحين هذا الموسم وفي المواسم المقبلة.





وقالت الوزارة إنها أنجزت الكثير من النشاطات والمبادرات في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي خلال الـ100 يوم الماضية من عمر الحكومة، وبدأت خطوات أخرى لاستكمال تنفيذ البرنامج ومناقشة أسباب التلكؤ في إطار غرفة عمليات تشترك فيها معظم ملاكات الوزارة.





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