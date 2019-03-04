2019/03/04 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

تظاهر العشرات من موظفي العقود والاجور اليومية للكوادر التدريسية في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة، للمطالبة بصرف المستحقات المالية وبتثبيتهم على الملاك الدائم.ورفع المتظاهرون لافتات عبرت عن غضبهم الشديد اثر تجاهل مطالبهم منذ عدة سنوات لتثبيتهم على الملاك الوظيفي الدائم.كما ردد المحتجون هتافات مناهضة للحكومة المحلية.يذكر أن آلاف الموظفين ممن عينوا في مختلف الوزارات الحكومية بصفة عقد ما يزال مصيرهم مجهولاً في ظل تقليص الدرجات الوظيفية مع ازدياد عدد العاطلين عن العمل لاسيما الخريجون من الجامعات والمعاهد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة في البصرة للمطالبة بصرف المستحقات المالية والتـثبيت على الملاك الدائم) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة في البصرة للمطالبة بصرف المستحقات المالية والتـثبيت على الملاك الدائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).