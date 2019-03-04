خلال استقباله الرئيس الفلسطيني.. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة بذل الجهود لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة

2019/03/04 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، اليوم الإثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له. وجرت مراسم استقبال رسمية بعزف النشيد الوطني

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