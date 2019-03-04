2019/03/04 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داهمت القوات الامنية بمحافظة الانبار ،الاثنين، مناطق صحراء قضاء القائم غربي الانبار بحثا عن مطلوبين.وقال المصدر، إن “القوات الامنية بصنوفها المختلفة شرعت بحملة دهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير مضافة لداعش وابطال مفعول عدد من العبوات الناسفة في صحراء القائم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير مضافة لداعش وابطال مفعول عدد من العبوات الناسفة في صحراء القائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).