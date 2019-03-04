النزاهة تضع آليةٍ لحسم ملفات الفساد الكبرى

2019/03/04 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن وضع آليةٍ لحسم ملفات الفساد الكبرى ضمن مُددٍ مُحَدّدَةٍ.ودعا رئيس الهيئة القاضي عزت توفيق جعفر، جعفر خلال الاجتماع الدوريِّ للمنظومة الرقابيَّة الوطنيَّة وبحسب بيان، الى "أهميَّة تضافر جهود الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة من أجل مواجهة المهام التي تقع على عاتقها"، كاشفاً عن "وجود أعمالٍ جبَّارَةٍ شرعت هذه الأجهزة بإنجازها".

وطالب جعفر، "بضرورة وجود إِرَادَةٍ حَقِيقِيَّةٍ لدى الأجهزة الرقابيَّة لمواجهة التحديات التي تواجه عملها، فضلاً عن دعم المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لهذه الأجهزة وسعيه إلى توحيد جهودها بغية تحديد ملفات الفساد الكبرى، ووضع آليَّة عمليَّةٍ وفاعلةٍ لإنجازها ضمن مُدَّةٍ مُحَدّدَةٍ".

وبين ان "الاجتماع ناقش، سبل وضع آليَّةٍ لاستقبال وإجابة المراسلات والمخاطبات مع مجلس النواب ولجانه المعنيَّة وآليَّة عمل فروع مكاتب المُفتِّشين العموميِّين في المحافظات، فضلاً عن بحث الإجراءات والنتائج المتخذة بصدد إكمال مُسْوَدَّةِ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة الفساد والمقياس الوطنيِّ للنزاهة".

واكد البيان ان "الاجتماع تخلل عرض وجهات نظر المُفتِّشين العموميِّين بصدد المعوقات التي تواجه عمل مكاتبهم، وماهية الحلول التي يمكن أن توضع لتجاوزها بالتنسيق مع هيأة النزاهة والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد".

تحرير: سارة رعد

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