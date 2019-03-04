الإعدام شنقا حتى الموت لمدانين اشتركا بتفجير انتحاري استهدف مرقدا دينيا

2019/03/04 | 14:41

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أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت لمدانين عن جريمة الاشتراك بتفجير انتحاري استهدف زائرين لمرقد ديني في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت "الغدير" نسخة منه، أن "محكمة جنايات الكرخ التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية نظرت دعاوى لمدانين اثنين بعد قيامهما بالاشتراك وإسناد انتحاريين ارتدوا أحزمة ناسفة واستهدفوا زائرين لمرقد ديني في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين ما أدى الى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين ".



وأضاف البيان أن" المدانين خلال اعترافاتهما اكدا أن الهدف من هذه الجريمة تحقيق غايات إرهابية وزعزعة الامن والاستقرار في البلاد"، مشيرا إلى أن "الحكم جاء استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ". انتهى .



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