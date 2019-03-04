معاونية التدريب في الحشد تشرف على دورة “المقاتل الاساس” التي يقيمها اللواء 41

2019/03/04 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اقام اللواء 41 بالحشد الشعبي، الاثنين، دورة المقاتل الاساس باشراف معاونية التدريب التابعة للحشد.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، اللواء 41 بالحشد الشعبي اقام، اليوم، دورة المقاتل الاساس الثانية دورة الشهيد القائد ابو زينب الساعدي والتي شارك فيها 120 مقاتلا من اللواء.

واضاف ان الدورة اقيمت في مقر اللواء في معسكر الصويرة واسط، مبينا ان، الدورة ستستمر لمدة 21 يوما للتدريب على السلاح الخفيف والمتوسط واللياقة البدنية.

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