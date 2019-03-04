قائد الفرقة العاشرة في الجيش يزور مقر قيادة عمليات قاطع شرق الأنبار للحشد لبحث التعاون المشترك

2019/03/04 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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زار قائد الفرقة العاشرة في الجيش العراقي اللواء الركن علي مشجل المالكي، الاثنين، مقر قيادة عمليات قاطع شرق الأنبار للحشد الشعبي لبحث التعاون المشترك.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، معاون قائد عمليات قاطع شرق الانبار للحشد الشعبي العقيد عماد استقبل قائد الفرقة العاشرة في الجيش العراقي اللواء الركن علي مشجل المالكي في مقر قيادة عمليات قاطع شرق الأنبار للحشد الشعبي.

واضاف ان، الطرفين عقدا اجتماعاً أمنيا ضم آمري التشكيلات ومسؤولي الأقسام لبحث التعاون المشترك بين الجانبين من خلال النقاط المشتركة في قاطع المسؤولية.

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