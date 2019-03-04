كيف سيخرج بوتين ونتنياهو «القوات الأجنبية» من سوريا؟

2019/03/04 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف يمكننا «تصريف» تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد بأنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على «إخراج القوات الأجنبية

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