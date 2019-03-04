المنافذ الحدودية تعلن اعتقال مسافرين إيرانيين بحوزتهما مخدرات

2019/03/04 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، اعتقال مسافرين إيرانيين بحوزتهما مادة الترياك المخدرة في منفذ زرباطية الحدودي.

وذكر بيان للهيئة تلقى “النور نيوز” نسخة منع، انه “تم اعتقال مسافرين ايرانيين بحوزتهما مادة مخدرة ترياك مع حبوب مخدرة تقدر (92غم) مع (82 حبة مخدرة) في منفذ زرباطية في محافظة واسط”.

وأشار الى ان “عملية الضبط تمت بالتعاون المشترك بين شعبة البحث والتحري ومفرزة مكافحة المخدرات المنفذ ومركز الكمرك ومكتب الأمن الوطني في المنفذ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى القضاء وفق محضر أصولي”.

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