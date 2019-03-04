حزبا طالباني وبارزاني يتوصلان لإتفاق حول الخلافات بينهما

2019/03/04 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفيد معلومات مسربة ان الاتحاد الوطني والديمقراطي توصلا لاتفاق في اجتماع اليوم حول تشكيل الحكومة الجديدة والقضايا الخلافية بينهما.وذكرت مواقع خبرية كردية نقلا عن مصادر مطلعة فإن الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني توصلا لإتفاق وان صياغة مضمون وكتابة الاتفاقية بين الاتحاد الوطني والديمقراطي تمت من قبل عدنان حمه مينا وسعدي احمد بيره ورزكار علي من […]

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