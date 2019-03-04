وزير الشباب يستقبل رئيس الهيئة العامة للرياضة الأماراتي الرميثي

2019/03/04 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الشباب والرياضة العراقي احمد رياض العبيدي في مكتبه بمقر الوزارة رئيس ‏الهيئة العامة للرياضة الإماراتية اللواء محمد خلفان الرميثي وعقد مؤتمرا صحفيا بحضور ‏رئيس الإتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود.‏ وقال العبيدي نرحب بجميع الأشقاء العرب في بغداد السلام مؤكدا أن زيارة الرميثي تعد ‏خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، مضيفا […]

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